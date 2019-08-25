Фархад Мамедов 15:57

Российский дипломат, исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Алексей Карпов впервые рассказал о произошедшем 8 августа на полигоне близ Северодвинска в Архангельской области загадочном взрыве, который сопровождался утечкой радиации. По словам Карпова, под Северодвинском испытывалось оружие, разработанное в качестве ответа на выход США из договора по противоракетной обороне.

Отметим, что ранее Министерство обороны РФ заявляло, что при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв, и была зафиксирована утечка радиации. В результате взрыва погибли пять высокопоставленных сотрудников госкорпорации "Росатом", еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Однако американская разведка в своем докладе президенту Дональду Трампу отметила, что в Архангельской области 8 августа взорвалась крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которую НАТО классифицирует как Skyfall. Впервые об этой ракете рассказал в прошлом году президент РФ Владимир Путин. Эта ракета якобы обладает ядерной двигательной установкой и способна находиться в воздухе практически неограниченное время. «Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», — рассказал Алексей Карпов. По словам постпреда, радиационный фон в районе инцидента в настоящее время находится в пределах нормы. Сведения о якобы произошедшей в районе испытаний экологической катастрофе, документально не подтверждаются, отметил Карпов.

Заявление российского дипломата усиливает предположения о том, что испытания действительно проводились на ракетном двигателе «Буревестника». Договор об ограничении систем противоракетной обороны, подписанный между США и СССР, был призван свести к минимуму риск ядерного удара между сторонами. В соответствии с договором стороны должны были защищать воздушное пространство с помощью противоракетного щита над крупными военно-промышленными центрами и городами. Это означало, что, если одна из сторон решит нанести ядерный удар по другой, ответ будет неизбежным. Однако в 2002 году США вышли из этого соглашения и начали разрабатывать системы противоракетной обороны и развертывать их в Европе. Россия же видит в этом прямую угрозу для себя и в ответ работает над созданием ракет, способных преодолеть любую систему противоракетной обороны. Сюда относятся и гиперзвуковые ракеты. Западные ученые были удивлены, когда Россия объявила, что эти ракеты будут оснащены двигателем с ядерным топливом, то есть мини-ядерным реактором, и заявили, что это противоречит законам физики. Между тем норвежский специалист по ядерной безопасности Нильс Бомер заявил, что на российском военном полигоне под Северодвинском взорвался ядерный реактор, а вовсе не детали боевых ракет.