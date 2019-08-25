Путин показал Эрдогану лимузин Aurus

Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж». Об этом сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Президенту Турции назвали цену лимузина — 18 миллионов рублей, он обещал подумать», — пишет Смирнов.

Кроме того, представители Турции заинтересовались вертолетом «Ансат» и уточнили, можно ли получить скидку. В ответ представитель АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) сообщил, что стоимость вертолета составляет $7 млн, однако, если Турция захочет закупить большую партию, то можно будет договориться, сообщает ТАСС.

«Мы можем сделать вам систему санитарной авиации Турции, с вертолетными площадками, с системой обслуживания, сервисными центрами», - уточнили представители КРЭТ.