Обыски в квартире экс-министра финансов: «Вечером будет арестован»

Бывший глава Минфина и Комитета госдоходов Армении Гагик Хачатрян обвиняется в растрате в особо крупных размерах, а также злоупотреблении должностными полномочиями и будет арестован сегодня вечером. Об этом на брифинге журналистам сказал глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

По его словам, с утра в доме и на территориях, принадлежащих Хачатряну, проходят обыски: "Гагика Хачатряна пока еще не задержали. С раннего утра следственный департамент проводит обыск в доме Хачатряна, особняке, территориях, а также территориях людей, которые с ним связаны. Обыски пока продолжаются, после них он будет подвергнут приводу", - пишет Sputnik Армения.

Обвинения в растрате и злоупотреблении могут быть дополнены новыми статьями Уголовного кодекса, отметил Ванецян, добавив, что речь в уголовном деле идет о миллионах долларов.

Следует отметить, что для такой страны, как Армения, это довольно солидная сумма.

Гагик Хачатрян был одним из крупнейших олигархов-чиновников Армении во времена правления страной карабахского клана. Он в течение восьми лет возглавлял таможенную службу, прежде чем был назначен главой Комитета госдоходов. В апреле 2018 года, после смены правительства, Хачатрян бежал в США, но потом вернулся. Ходили слухи, что новое правительство требовало от Хачатрян возврата похищенных денег, однако бывший министр не согласился с этим.