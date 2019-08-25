Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта в космос

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ходе посещения авиасалона МАКС-2019 президентами РФ и Турции предложил турецкому лидеру организовать отправку на МКС турецкого астронавта, передает ТАСС.

"У нас есть предложение к вам совместное - к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", - сказал Рогозин.

На это предложение Реджеп Тайип Эрдоган ответил согласием: "Мы присоединимся к вашей священной работе, так скажем. Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу".