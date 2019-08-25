Уэльс теряет Аарона Рэмзи перед матчем с Азербайджаном

Один из лидеров футбольной сборной Уэльса Аарон Рэмзи не сможет сыграть против национальной команды Азербайджана в отборочном матче Евро-2020, который состоится в Кардиффе 6 сентября.

Полузащитник итальянского «Ювентуса» получил травму подколенного сухожилия еще в апреле, играя за «Арсенал». За туринский клуб он провел лишь одну игру, выйдя на замену в контрольном матче. Но сейчас выяснилось, что Рэмзи пока не может помочь сборной. Вместо него главный тренер валлийцев Райан Гиггз вызвал в команду игрока молодежной сборной Дилана Левитта, представляющего «Манчестер Юнайтед».

Потеря Рэмзи крайне обеспокоила Гиггза, ибо в предстоящем матче с Азербайджаном его команде нельзя терять очков. После трех проведенных игр у Уэльса лишь 3 очка. Лидирует Венгрия, у которой 9 очков, но после четырех матчей. Словакия и Хорватия провели про три матча и имеют по 6 очков. У сборной Азербайджана после трех игр очков нет.

Напоминаем состав сборной Уэльса на отборочный матч с Азербайджаном и товарищескую игру с Беларусью, которая пройдет 9 сентября в Кардиффе.

Вратари – Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлэс», Англия), Дэнни Уорд («Лестер», Англия), Адам Дэвис («Сток Сити», Англия);

Защитники – Крис Гантер («Ридинг», Англия), Бен Дэвис («Тоттенхэм Хотспур», Англия), Нейл Тэйлор («Астон Вилла», Англия), Коннор Робертс («Суонси»), Этан Ампаду («Лейпциг», Германия), Крис Мефам («Борнмут», Англия), Том Локьер («Чарльтон Атлетик», Англия), Джеймс Лоуренс («Андерлехт», Бельгия), Джо Родон («Суонси»);

Полузащитники – Джо Аллен («Сток Сити», Англия), Джонни Уильямс («Чарльтон Атлетик», Англия), Гарри Уилсон («Борнмут», Англия), Мэтью Смит («Куинз Парк Рейнджерс», Англия), Даниэль Джеймс («Манчестер Юнайтед», Англия), Уилл Воулкс («Кардифф Сити»), Джо Моррелл («Линкольн Сити», Англия), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед», Англия).

Нападающие – Гарет Бэйл («Реал» Мадрид, Испания), Сэм Воукс («Сток Сити», Англия), Том Лоуренс («Дерби Каунти», Англия), Бен Вудберн («Оксфорд Юнайтед», Англия), Райан Хеджес («Абердин», Шотландия), Кифер Мур («Уиган Атлетик», Англия).