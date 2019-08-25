Злоключения Виктора Серякова в Азербайджане

Расследования, связанные с 61-летним Виктором Серяковым, который 1 год и 8 месяцев лечится в Центральной больнице Губинского района, принесли свои результаты. Стало известно, что он гражданин России, приехал в Азербайджан работать и долгие годы трудился в различных хозяйствах. После того, как у него возникли проблемы со зрением, он оказался на улице.

Главный врач Центральной больницы Губинского района Алияр Сарваров рассказал haqqin.az о том, что произошло с Виктором. По его словам, в ближайшие две недели Виктор Серяков вернется на родину – в Россию.

«2 февраля 2018 года около трех часов ночи из одной горной деревени района в больницу поступил вызов скорой помощи. Врачи нашли Виктора на улице. Тогда мы не знали, кто это. Думали, что это один из жителей деревни. Когда мы приняли его на лечение, жизнь мужчины действительно была в опасности. Можно сказать, что наши врачи вернули Виктора к жизни», - сказал главврач.

Пока Виктор жил на улице, он обморозил руку и ноги, у него появились проблемы со зрением и с легкими. Он долгое время не мог говорить и не мог вспомнить, что с ним произошло.

«Мы старались спасти ему жизнь и вылечить его. В тоже время мы обратились в правоохранительные органы. Виктор говорит, что, когда он приехал в Азербайджан, у него были военный билет и трудовая книжка. До сих пор мы не можем понять, как он оказался в том горном селе. Если бы мы его выписали, то он снова бы оказался на улице. А тут мы обеспечили его едой, одеждой, одним словом, взяли Виктора под свою опеку. Сейчас он видит, разговаривает и спокойно двигается», - говорит доктор Сарваров.

Обращения главврача в МВД и к омбудсмену не остались без ответа, поиски были ускорены. Выяснилось, что Виктор Серяков является жителем Владимирской области России, что близких у него нет.