Президент Бразилии призвал Макрона отказаться от оскорблений

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что готов обсудить принятие международной помощи для борьбы с пожарами в Амазонии при условии, что французский лидер Эммануэль Макрон откажется от "оскорблений" в его адрес, сообщает портал Globo.

Ранее Макрон сообщил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии. После этого глава администрации бразильского президента Оникс Лоренцони заявил, что Бразилия откажется от помощи.

В разговоре с журналистами Болсонару дал понять, что лично он не отказывался от помощи и назвал условия для ее принятия. "Прежде всего господин Макрон должен отказаться от оскорблений в мой адрес. Во-первых, он назвал меня лжецом. Во-вторых, у меня есть информация, что наш суверенитет над Амазонией остается открытым вопросом", - сказал он.

На прошлой неделе Болсонару вступил в заочную полемику с Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату.