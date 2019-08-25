Известный азербайджанский певец Мири Юсиф исполнил официальную песню чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку с 16 по 22 сентября.

Песня называется «Birinci ol» («Будь первым»). Автором музыки является сам исполнитель, а слова написал Турал Алиев. Также был снят видеоклип, в съемках которого были задействованы юные гимнастки.

Песню «Birinci ol» Мири Юсиф исполнит на церемонии открытия чемпионата мира, которая начнется 16 сентября в 19:15 на Национальной гимнастической арене.

Помимо Мири Юсифа, перед зрителями выступят Эмин Агаларов и Тунзаля Агаева. Поклонники гимнастики также увидят шоу под названием «Восточная сказка».

Билеты на церемонию открытия и на соревнования можно купить в кассах Национальной гимнастической арене и в режиме онлайн по адресу ticketing.mga.az.

Соревновательная часть чемпионат мира, на котором, помимо медалей, будут разыгрываться путевки на Олимпиаду-2020 в Токио, начнется 16 сентября в 12:00.

Первыми на ковер выйдут гимнастки с обручем и мячом. 17 сентября предварительные состязания с этими предметами завершатся, и состоятся финалы.

18-19 сентября гимнастки выступят с булавами и лентой. 20-го числа пройдет финал многоборья, где лучшие 24 гимнастки разыграют 16 путевок на Олимпиаду.

21-22 сентября будут проведены соревнования групповых команд. 21-го станут известны призеры в многоборье, а также будут разыграны 5 путевок в Токио-2020.