23 азербайджанца против Уэльса и Хорватии Состав сборной
Объявлен список футболистов, приглашенных в сборную Азербайджана на сентябрьские отборочные матчи чемпионата Европы-2020 против Уэльса (Кардифф, 6 сентября) и Хорватии (Баку, 9 сентября).
Главный тренер Никола Юрчевич вызвал в сборную 23 футболиста:
Салахат Агаев, Омар Булудов, Антон Кривоцук, Эмин Махмудов (все - «Нефтчи»), Шахруддин Магомедалиев, Максим Медведев, Рахиль Мамедов, Гара Гараев, Ричард Алмейда, Махир Эмрели, Араз Абдуллаев (все – «Карабах»), Шахрияр Рагимов, Тамкин Халилзаде, Бахлул Мустафазаде, Рашад Эюбов (все – «Сабах»), Джавид Гусейнов («Зиря»), Агабала Рамазанов («Сабаил»), Эмиль Балаев («Тобол», Казахстан), Павел Пашаев («Александрия», Украина), Дмитрий Назаров («Эрцгебирге Ауэ», Германия), Рамиль Шейдаев («Динамо» Москва, Россия), Руфат Дадашов («Пройзен» Мюнстер, Германия), Ренат Дадашов («Пакуш де Феррейра», Португалия).
Сбор национальной команды начнется 2 сентября.
Напомним, что после трех проведенных игр у сборной Азербайджана нет набранных очков. Наша команда уступила Хорватии в гостях и Венгрии со Словакией дома.