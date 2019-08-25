ВВС Азербайджана и Турции проведут совместные учения

В соответствии с ежегодным планом военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, состоятся совместные летно-тактические учения TurAz Qartalı-2019 с участием военно-воздушных сил двух стран, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В учениях, которые стартуют 2 сентября, участвует до 30-ти авиационных средств ВВС Азербайджана и Турции, в том числе самолеты МиГ-29, F-16, Су-25, P-235 Kasa, а также вертолеты Ми-35, Ми-17, Sikorsky UH-70, CH-47 Chinook и ATAK/AH-1W.

В ходе учений будут выполняться задания по планированию совместной деятельности авиационных средств Военно-воздушных сил Азербайджана, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Сухопутных сил Турции, изучению возможностей взаимодействия и боевого слаживания в ходе операций, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

Учения продлятся до 16 сентября.