Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением к Верховной раде назначить на пост премьер-министра страны заместителя главы своего офиса по экономическим вопросам Алексея Гончарука, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Гончарук и до этого упоминался среди фаворитов в гонке за пост премьера. «В фаворитах гонки — экономист, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук», — заявил в интервью РБК бизнесмен Игорь Коломойский.

Утвердить премьер-министра и новый состав правительства должен украинский парламент, который проведет свое первое заседание в четверг, 29 августа. Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус надеется, что на формирование нового правительства будет достаточно двух дней после первого заседания Верховной рады.

35-летний Алексей Гончарук в случае утверждения станет самым молодым главой правительства Украины.

