Остров Борнео станет новой столицей Индонезии
Индонезия перенесет столицу из перегруженной и загазованной Джакарты в провинцию Восточный Калимантан на острове Борнео. Власти приняли такое решение после трех лет внимательного изучения этого вопроса, сказал президент Индонезии Джоко Видодо.
У новой столицы Индонезии пока нет названия. Известно, что она расположится на участке площадью 180 тысяч гектаров в регионе с хорошо развитой инфраструктурой - вблизи городов Баликпапан и Самаринда, пишет Интерфакс.
Важным фактором при выборе участка для новой столицы стала оценка рисков всевозможных стихийных бедствий. Индонезия - одна из небезопасных стран в плане сейсмической активности. Исследования показали минимальный риск наводнений, землетрясений, цунами, лесных пожаров, извержения вулканов, а также оползней на выбранном участке, сообщает MarketWatch.
Джакарта же подвержена частым землетрясениям и наводнениям. Кроме того, в городе проходит постепенное проседание почвы из-за неконтролируемого изъятия грунтовых вод.
Перенести столицу планируется за 10 лет. Финансовые затраты оцениваются в 466 трлн рупий ($32,5 млрд). Из бюджета выделят 19% этой суммы. Остальная сумма будет привлечена за счет прямых инвестиций государственных компаний и частного сектора, сообщил президент Индонезии.