Остров Борнео станет новой столицей Индонезии

Индонезия перенесет столицу из перегруженной и загазованной Джакарты в провинцию Восточный Калимантан на острове Борнео. Власти приняли такое решение после трех лет внимательного изучения этого вопроса, сказал президент Индонезии Джоко Видодо.

У новой столицы Индонезии пока нет названия. Известно, что она расположится на участке площадью 180 тысяч гектаров в регионе с хорошо развитой инфраструктурой - вблизи городов Баликпапан и Самаринда, пишет Интерфакс.