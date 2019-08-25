В Израиле заявили, что не готовы к войне с Ираном

В частности, властям следует четко изложить, чего хочет Израиль, планируется ли смена иранского режима, какую цену за это заплатят жители страны, окажут ли им поддержку США, какие будут представлены дипломатические и стратегические альтернативы, передает «Лента.ру».

Израильтяне имеют право знать, какие цели намерено преследовать правительство и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в войне с Ираном, неизбежность которой ощущается острее, чем когда-либо, пишет The Times of Israel.

Автор материала - бывший замглавы израильского Совета национальной безопасности Эран Эцион подчеркивает, что в течение последних нескольких месяцев Израиль движется в двух параллельных друг другу, но одинаково тревожных направлениях. С одной стороны, власти расширяют площадь ударов по иракской и, возможно, ливанской территории, пытаясь таким образом компенсировать свой провал в кампании против присутствия Ирана в Сирии. С другой — происходит активное «разъедание» государственной системы правления и баланса сил между властями, а также систематический подрыв профессиональных структур и спецслужб.

Эцион утверждает, что эту разрушительную кампанию следует прекратить по завершении парламентских выборов, запланированных на сентябрь этого года, — и министрами должны стать лица, достойные своих должностей. «В противном случае мы внезапно обнаружим, что вынуждены играть в «ближневосточные шахматы», будучи вооруженными не чем иным, как костями для игры в нарды», — указано в тексте.

В арабских же странах недавние действия Израиля — ракетный удар по Сирии и, предположительно, Ливану и Ираку, нанесенный 25 августа — сочли объявлением о начале вооруженного конфликта, пишет «Коммерсантъ». В Иране пообещали сбивать все израильские беспилотники, а в ливанском исламистском движении «Хезболла» посоветовали властям обратиться к США с просьбой «обуздать Израиль».