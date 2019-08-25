Аяз Муталибов отвечает Пашиняну: «Азербайджан имел право на выход из СССР, а Карабах - нет»

«Для меня заявление ни Пашиняна, ни кого-либо другого из его клики не имеет ни малейшего значения. Есть официальные документы международных организаций, в которых Нагорный Карабах обозначен как территория Азербайджана, и ни одна международная структура не оспорила наши границы. Напротив, мир признает нашу территориальную целостность», - решительно заявил haqqin.az экс- президент Азербайджана Аяз Муталибов.

Комментируя псевдонаучный вывод премьера Армении Никола Пашиняна: «…как Азербайджан вышел из состава СССР, и ничего странного в этом нет, так и Нагорно-Карабахская автономная область вышла из состава Азербайджанской ССР, и это также не должно считаться чем-то странным», А.Муталибов напоминает этому деятелю, что, «согласно Конституции СССР, Азербайджан, как и все союзные республики, имел право на выход из состава Союза, тогда как у автономных образований таких прав не было».

«Пашинян дилетант в политике, и пусть внимательнее изучает исторические документы, перед тем как делать такие пафосные заявления. Азербайджан и в ООН, и в другие международные структуры входил вместе с Нагорным Карабахом, и это отражено в официальных документах. Кстати, когда Азербайджан входил в СНГ, даже Тер-Петросян ни одного слова не высказал относительно Нагорного Карабаха. Он, как и все президенты СНГ, признал Азербайджан в рамках существующих границ. Так что и полемизировать не стоит с человеком, который до сих пор не понял этимологии этой проблемы и запутался в своих заявлениях», - убежден экс-президент.