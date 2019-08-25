Что обсудили Путин и Эрдоган в Москве?
Президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин по итогам переговоров, которые прошли в рамках авиасалона МАКС-2019 в Жуковском, провели совместную пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов.
Как сообщает Anadolu, Путин дал высокую оценку развитию связей с Турцией, подчеркнув готовность российской стороны к дальнейшему углублению взаимодействия с Анкарой.
По словам российского лидера, на переговорах с Эрдоганом обсуждены темы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.
Касаясь сирийского вопроса, президент РФ отметил, что Анкара и Москва поддерживают целостность и единство Сирии.
Путин отметил, что Россия глубоко обеспокоена ситуацией в Идлибе: «Вместе с Турцией мы определили рамки дополнительных мер по уничтожению террористов».
«Россия хорошо осведомлена о чувствительных для Турции вопросах. Необходимо обеспечить безопасность границ, и это законное право Турции», - сказал Путин, отмектив, что создание зоны безопасности у южных границ Турции позитивный шаг с точки зрения территориальной целостности Сирии.
В свою очередь президент Турции сообщил, что особое внимание на встрече с российским лидером было уделено сирийской тематике.
«В результате ударов армии Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации с мая текущего года погибли свыше 500 мирных жителей, свыше 1200 получили ранения», - сказал Эрдоган, подчеркнув, что наземные и воздушные удары армии Асада по населенным пунктам северо-запада Сирии под предлогом борьбы с терроризмом неприемлемы.
Эрдоган заявил, что действия армии Асада вынуждают Турцию усилить оборону своих границ. Анкара при необходимости предпримет необходимые шаги в данном направлении, пообещал турецкий лидер.
Президент Турции также прокомментировал шаги по созданию зоны безопасности на севере-востоке Сирии. Террористы, орудующие в сирийском Манбидже, должны покинуть этот район, а также другие районы к востоку, в направлении города Кобани, сказал турецкий президент.
«Турция не может сидеть сложа руки на фоне продолжающихся обстрелов ее территории. Именно поэтому у границы с востоком Сирией была проведена подготовка к новой антитеррористической операции», - отметил Эрдоган.