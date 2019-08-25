Что обсудили Путин и Эрдоган в Москве?

Президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин по итогам переговоров, которые прошли в рамках авиасалона МАКС-2019 в Жуковском, провели совместную пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов.

Как сообщает Anadolu, Путин дал высокую оценку развитию связей с Турцией, подчеркнув готовность российской стороны к дальнейшему углублению взаимодействия с Анкарой.

По словам российского лидера, на переговорах с Эрдоганом обсуждены темы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.

Касаясь сирийского вопроса, президент РФ отметил, что Анкара и Москва поддерживают целостность и единство Сирии.