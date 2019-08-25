«Хезболла» готовит удар по Израилю?
Ливанское движение «Хезболла» планирует некий точечный удар по Израилю для предотвращения войны, сообщает The Times of Israel.
Издание утверждает, что запланированная атака станет реакцией на гибель двух участников движения в результате израильского авиаудара. Один из источников утверждает, что ответный удар «будет проведен так, чтобы не привести к полномасштабной войне, которой не хотят ни «Хезболла», ни Израиль».
Отмечается, что его реальные последствия могут быть непредсказуемыми.
Ранее сообщалось, что арабские страны сочли недавние действия Израиля — ракетный удар по Сирии и, предположительно, Ливану и Ираку, нанесенный 25 августа, — объявлением о начале вооруженного конфликта. В свою очередь, израильские вооруженные силы распространили версию о том, что атака была превентивной и над ливанским Бейрутом могли упасть иранские летательные аппараты, которые, вероятно, использовались против израильтян.