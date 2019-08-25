«Хезболла» готовит удар по Израилю?

Издание утверждает, что запланированная атака станет реакцией на гибель двух участников движения в результате израильского авиаудара. Один из источников утверждает, что ответный удар «будет проведен так, чтобы не привести к полномасштабной войне, которой не хотят ни «Хезболла», ни Израиль».

Отмечается, что его реальные последствия могут быть непредсказуемыми.

Ранее сообщалось, что арабские страны сочли недавние действия Израиля — ракетный удар по Сирии и, предположительно, Ливану и Ираку, нанесенный 25 августа, — объявлением о начале вооруженного конфликта. В свою очередь, израильские вооруженные силы распространили версию о том, что атака была превентивной и над ливанским Бейрутом могли упасть иранские летательные аппараты, которые, вероятно, использовались против израильтян.