В указанную дату в Международном аэропорту Гейдар Алиев во время таможенного досмотра чемодана, принадлежавшего гражданину Азербайджана Афгану Багирову, летевшего в Турцию рейсом Баку - Стамбул, были обнаружены спрятанные от таможенного контроля 2295,7 грамма метамфетамина. Было возбуждено уголовное дело.

Азербайджанские таможенники напали на след этой преступной группировки, когда в октябре 2011 года расследовали уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГТК, Эльнур Гусейнов был главой организованной преступной группировки, которая занималась незаконным приобретением с целью продажи, хранения, перевозки и контрабанды большого количества психотропных препаратов.

Гражданин Азербайджана Эльнур Эльхан оглу Гусейнов, объявленный в розыск семь лет назад и в отношении которого была назначена мера пресечения в виде заочного ареста, был задержан в Турции сотрудниками Государственного таможенного комитета и доставлен в Азербайджан.

По данным следствия, Эльнур Гусейнов вместе с гражданами Ирана, личность которых неизвестна, планировал путем перевозки через таможенную границу Азербайджана и транзитом через Иран отправить большую партию указанного психотропного препарата в Королевство Таиланд и Малайзию.

С этой целью Эльнур Гусейнов создал преступную группу, в которую были вовлечены, в том числе, граждане Азербайджана - Джаббарзаде Егана Алишах гызы, Рзаев Байрам Надир оглу и Багиров Афган Ильхам оглу. Все они были проинструктированы Э.Гусейновым, который координировал деятельность участников группы, давал им указания по вопросам, возникающим в ходе осуществления преступлений, организовал вознаграждение исполнителей преступлений и процесс получения денежных средств, необходимых для преступной деятельности, и тем самым руководил осуществлением запланированных преступлений.

Э.Гусейнов приобрел в Тегеране 2295,7 грамма метамфетамина и передал Е.Джаббарзаде. Джаббарзаде приехала на автобусе из Тегерана в иранскую Астару. Спрятав товар в багажнике автомобиля Mercedes (90 BD 671), за рулем которого находился Байрам Надир оглу Рзаев, Джаббарзаде доставила его в Баку. Байрам Рзаев же передал наркотики Афгану Багирову с целью доставки их в Таиланд. На своем автомобиле он привез Багирова в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Таким образом, в соответствии со статьями 206.4, 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана Джаббарзаде Егана, Рзаев Байрам и Багиров Афган были признаны обвиняемыми, а глава преступной группировки Эльнур Эльхан оглу был объявлен в розыск.

Согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, Джаббарзаде Егана, Рзаев Байрам и Багиров Афган были приговорены к 11 годам лишения свободы.

В ходе уголовного расследования преступной деятельности группы выяснилось также, что в связи с контрабандой психотропных препаратов четверо граждан Азербайджана - Гулиев Руслан Хангулу оглу, Абдуллаев Наби Яшар оглу, Алекперов Ниямеддин Ханлар оглу и Исмаилова Ирада Намид гызы были задержаны в Малайзии, а другой гражданин Азербайджана Мамедов Рашад Кямал оглу - в ОАЭ.

Привлекший указанных лиц к преступной деятельности Э.Гусейнов еще в феврале 2012 года был объявлен в розыск, а решением Ясамальского районного суда Баку заочно арестован.

Спустя семь лет - в августе этого года Э.Гусейнов был задержан в Стамбуле сотрудниками Государственного таможенного комитета, доставлен в Азербайджан и передан Главному следственно-оперативному управлению ГТК.

В соответствии со статьями 206.4, 234.4.1 и 234.4.3 УК Азербайджана в отношении Э.Гусейнова была вынесена мера пресечения в виде ареста. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.