Депардье получил от Лукашенко земельный участок

Участок площадью 0,15 гектара с назначением под строительство индивидуального жилого дома передан артисту в аренду на срок 99 лет. Годовая стоимость аренды будет составлять для Депардье 132,9 белорусского рубля (около 4,2 тысячи российских рублей).

Французский актер Жерар Депардье получил участок в деревне Лапоровичи, что в 15 километрах от столицы Беларуси Минска, сообщает белорусский портал Tut.by.

Как отмечает Tut.by, Жерар Депардье в 2017 году бывал в Лапоровичах. «В тот визит актер проникся симпатией к нашей стране и изъявил желание построить тут дом. По поручению главы государства Жерару Депардье был выделен участок в деревне Лапоровичи. Можно сказать, что теперь его мечта сбудется», — рассказала изданию исполняющая обязанности председателя Папернянского сельского исполнительного комитета Светлана Ракецкая.

Соседями артиста по деревне стали биатлонистка Дарья Домрачева и ее тренер Адриан Цибульский.