Индейцы Перу прогнали российских ученых

В Перу представители индейского племени едва не взяли в заложники членов международной экспедиции на одной из самых высоких гор Южной Америки - горе Уаскаран. В Институте географии Российской академии наук сказали, что в составе экспедиции были трое российских ученых из отдела гляциологии института, сообщает Интерфакс.

В институте отметили, что, несмотря на поддержку официальных властей, ученые столкнулись с недоброжелательным отношением местного населения. Жители деревни потребовали от ученых немедленно прекратить работу, так как, по мнению индейцев, власти Перу дали согласие на добычу полезных ископаемых из ледников горы Уаскаран.