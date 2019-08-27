Индейцы Перу прогнали российских ученых
В Перу представители индейского племени едва не взяли в заложники членов международной экспедиции на одной из самых высоких гор Южной Америки - горе Уаскаран. В Институте географии Российской академии наук сказали, что в составе экспедиции были трое российских ученых из отдела гляциологии института, сообщает Интерфакс.
В институте отметили, что, несмотря на поддержку официальных властей, ученые столкнулись с недоброжелательным отношением местного населения. Жители деревни потребовали от ученых немедленно прекратить работу, так как, по мнению индейцев, власти Перу дали согласие на добычу полезных ископаемых из ледников горы Уаскаран.
Ученые пытались объяснить, что это не так, что цель экспедиции - научная, но индейцы не приняли этих объяснений, и из-за угрозы безопасности все ученые были эвакуированы полицейским вертолетом из базового лагеря. На следующий день местные жители заблокировали спускавшуюся группу горных гидов и носильщиков экспедиции. Их отпустили только после вмешательства вооруженных полицейских. Длительные переговоры с представителями общин, живущих на горе Уаскаран, позволили беспрепятственно спустить с горы оборудование и материалы.
Международная экспедиция была организована Бердовским центром полярных исследований Университета Огайо (США) с участием Института географии РАН при поддержке Национального научного фонда США (NSF) с целью бурения льда на горе Уаскаран. Как подчеркивают ученые, бурение ледника велось "для изучения истории климата южного полушария Земли".