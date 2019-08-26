Путин назвал сроки запуска «Турецкого потока»

Поставки газа по газопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Исходим из того, что уже до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям», — цитирует пресс-служба Кремля Владимира Путина.

По его словам, после увеличения мощности «Турецкого потока» за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции.



Газопровод «Турецкий поток» протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции, его сухопутная часть длиной 180 км пройдет через страну до границ с сопредельными странами. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

