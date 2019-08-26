Помпео: Вашингтон поддерживает «страдающий» народ Ирана

США поддерживают чаяния народа Ирана, страдающего от «жестокого революционного режима", заявил, выступая на 101-м национальном съезде организации ветеранов США «Американский легион» в Индианаполисе госсекретарь Майкл Помпео.

Госсекретарь добавил, что вашингтонская администрация «не притворяется, что Исламская Республика Иран является ответственной стороной на Ближнем Востоке», передает ТАСС.

По мнению Помпео, большинство стран присоединятся к возглавляемой США коалиции для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Он полагает, что желающие примкнуть к коалиции страны видят необходимость «в обеспечении того, чтобы водные пути, по которым коммерческую продукцию перевозят по всему миру, были свободны от иранской агрессии».

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук утверждал, что народ Ирана с уважением относится к президенту США Дональду Трампу, поскольку тот хочет якобы спасти его от политики нынешних иранских властей.