Мустафа Джемилев может стать вице-спикером Рады

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" выдвинет кандидатуру лидера крымскотатарского народа, депутата Мустафы Джемилева на пост вице-спикера Верховной рады. Р ешение об этом было принято избранными в парламент депутатами партии, пишет издание Гордон.

"Сегодня состоялось заседание фракции партии "Европейская солидарность"... И единогласно, при одном человеке, который воздержался, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева", – сказал избранный от "Европейской солидарности" депутат Артур Герасимов.

Досрочные выборы в украинский парламент прошли 21 июля 2019 года. С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа", по предварительным данным, получит 254 мандата. Также в парламент проходят партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батьківщина", "Европейская солидарность" и "Голос". Главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова рассматривают как кандидата на должность спикера Верховной рады IX созыва.