Как Путин угостил Эрдогана мороженым, а сдачу отдал министру видео
Президент РФ Владимир Путин во время посещения международного авиакосмического салона купил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану шоколадное мороженое в стаканчике, расплатившись за него пятитысячной купюрой.
Брать сдачу российский лидер не стал, попросив продавца передать оставшиеся деньги стоявшему рядом министру промышленности РФ Денису Мантурову «на развитие авиации». «Спасибо за щедрость», — ответил Путину министр, пишет Интерфакс.
После президент России приобрел еще несколько порций мороженого, чтобы угостить всю турецкую делегацию. Следом за президентом к холодильнику с мороженым подошли глава Минобороны России Сергей Шойгу и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.