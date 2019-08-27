В Ереване обнародовали способ вывода страны из политического тупика, в который завели ее действующие политики и безнадежно оспаривающая у них власть оппозиция. Как и все великие идеи, предлагаемая смена власти проста и гениальна: надо сковырнуть с правящего кресла премьер-министра Никола Пашиняна и на его место посадить…

В постперестроечное время он прославился как лихой переворотчик, сковырнув своих бывших коллег сперва в степанакертском обкоме, затем и в ереванском ЦК.

Да, да! Того самого, вошедшего в историю как второй президент РА, а также как первый и пока что единственный подвергшийся аресту деятель столь высокого ранга. Особую пикантность данному жизненному повороту придает сама карьера экс-президента. Начало своей ничем не примечательной жизни Роберт Седракович провел в Степанакерте, успешно преодолев карьерную лестницу от комсомольского активиста до партийного вождя районного масштаба. Трудно сказать чем он прославился на данном поприще. Автор сих строк, будучи в творческой командировке в НКАО имел возможность наблюдать, как молодой партработник лично и со знанием дела выталкивает из бездорожья машины бакинского начальства, что не осталось незамеченным…

Кого бы вы думали, уважаемый читатель, предлагает новое поколение революционных политиков поставить во главе Армении на этот раз? Стивена Кандаряна - самого богатого армянина, главного лоббиста армянских интересов в США? А может Патрика Деведжяна, депутата парламента Франции? Или Артуро Сарухана Чрезвычайного и полномочного посла Мексики в США? Ни того,ни другого, ни третьего. Так кого же? Никогда не догадаетесь: Роберта Кочаряна.

Между прочим, успел дважды избраться президентом РА (1998-2008 гг). Причем, оба раза обвинялся в фальсификации результатов выборов, в ходе которых он вволю попользовался административным ресурсом. А кто не делал этого? Зато наш герой ушёл в отставку «в связи с истечением срока полномочий».

Правда, лавров ему особых этот «подвиг» не принес, потому как вся Армения к тому времени требовала пересадить его с президентского кресла прямехонько на скамью подсудимых. И это желание народное вскоре было исполнено. Кстати, из тюремной камеры Р.Кочаряна вызволил нынешний премьер Н. Пашинян. Но лучше бы он этого не делал, ибо прямо из камеры предварительного заключения тот прямиком направился к своим сторонникам планировавшим бунт на знаменитой площади Республики в Ереване, где заваривались все последние армянские революции.

Тень Поляничко в Ереване

С чего бы это? - призадумались в Ереване. И как тут было не вспомнить, что на всех крутых поворотах судьбы к Р. Кочаряну на помощь прибегала Москва. В Первопрестольной он еще со степанакертских времен обзавелся друзьями в правящих кругах, сохранил и умножил число высокопоставленных чиновников, которых обхаживал еще во времена В.Поляничко. Интерес к нему, как и к Николу Воваевичу возрос не столько ввиду их особых заслуг или руководящего опыта, сколько ввиду того прискорбного факта, что в Москве давно возникли проблемы с подбором верных армянских кадров.

Кого не приветишь, он после Кремля тут же направляется в Посольство США в Ереване. Прямо с аэропорта. Нет, промосковского люда в Армении все еще хватает, да и в самой Москве их что-то около миллиона. Да только деятели из американского посольства, давно взявшего на себя все заботы связанные в политическим курсом РА, на дух не переносят «эксов»: бывших коммунистов, бывших клиентов Москвы, ну и им подобных. Однако…

- Не так все просто, - говорят люди хорошо знающие Кочаряна. - Раз он отказался от высокой должности в Москве и предпочел вновь окунуться в армянское политическое болото, значит видятся ему в этой игре серьезные шансы на успех.

Мира не будет

Большинство аналитиков – что в Ереване, что в Москве с тревогой наблюдают за ходом событий в Армении. Оценки разные, но в одном все едины: в ближайшие месяцы скучать не придется. Тем более, что собрать несколько тысяч ереванцев под окнами дома правительства не ахти какая проблема.

Недавно заверил в том и Москву и посольство США в Ереване лидер партии «Национальное согласие» Арам Арутюнян: «В лице Пашиняна мы имеем дело с человеком крайне неуравновешенным, который способен на неадекватные поступки даже от трусости. Мы не знаем, как он поступит, если, к примеру, у стен правительства соберется 10 тысяч граждан, которые потребуют от него подать в отставку и не будут расходиться несколько дней».