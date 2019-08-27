"Это немного грустное видео, в котором я хочу попросить прощения у моих французских друзей из-за кризиса, я бы даже сказал - из-за истерии Болсонару по отношению к Франции, президенту Франции и супруги президента Франции", - сказал Коэльо.

По его словам, в то время как горят леса Амазонии, президент Бразилии не делает ничего, "а только оскорбляет, отрицает и говорит что попало, лишь бы избежать ответственности" за происходящее.

Отношения между Эммануэлем Макроном и Жаиром Болсонару обострились после того, как Макрон заявил о планах поднять на прошедшем саммите G7 тему пожаров, бушующих в дождевых лесах Амазонии. Это заявление вызвало негодование в Бразилии, на территории которой расположена большая часть лесов Амазонии. Ситуация ухудшилась после того, как Болсонару в фейсбуке оставил ироничный комментарий под фотоколлажем, на котором в невыгодном свете была изображена супруга Макрона. Президент Франции раскритиковал Болсонару за неподобающее для главы государства поведение и пожелал бразильцам в будущем такого "президента, который ведет себя соответствующим этой работе образом".