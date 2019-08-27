Эммануэль Макрон поплатился за свое доброе сердце. Именно по его настоянию в повестку дня встречи Большой семерки в Биаррице была включена тема пожаров в Бразилии, превратившихся в настоящее стихийное бедствие. Президент Жаир Болсонару устами главы своей администрации Оникса Лоренцони не только отказался от предложенной G7 помощи в 22 миллиона долларов, но и поиздевался над этим предложением.

«Мы ценим это предложение, но лучше эти средства использовать для посадки лесов в Европе, - заявил Лоренцони в своем комментарии СМИ. - Макрон не в состоянии избежать предсказуемого пожара в храме, который принадлежит мировому наследию (имеется в виду апрельский пожар в Нотр-Дам де Пари). Чему он может научить нашу страну? Бразилия - демократическая, свободная страна, где никогда не было колониальных и империалистических практик, являющихся, очевидно, целью француза Макрона».

О колониальной практике решать вопросы народов за них самих и без их участия первым написал сам Болсонару в твиттере, откликнувшись на включение вопроса об амазонских пожарах в повестку дня саммита. На что Макрон ответил ему, что джунгли Амазонки являются легкими планеты, и в этом смысле – предмет заботы всего человечества. Более того, французский президент признал часть вины за происходящее, поскольку страна импортирует бразильскую сою. А именно выжиганием джунглей в Бразилии подготавливаются новые пространства под посадку сельскохозяйственных культур и пастбища.

Эта довольно идиотская перепалка лидеров двух государств усугубила отношения сторон, когда Болсонару поддержал пост некоего Родриго Андреаса, разместившего в фейсбуке фотографии 37-летней супруги бразильского президента и 66-летней жены главы Франции, с подписью: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?». Президент Бразилии оставил комментарий: «Не оскорбляй его, приятель, ха-ха».