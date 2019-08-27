А Франция и Бразилия поссорились из-за жены президента актуальный комментарий
Эммануэль Макрон поплатился за свое доброе сердце. Именно по его настоянию в повестку дня встречи Большой семерки в Биаррице была включена тема пожаров в Бразилии, превратившихся в настоящее стихийное бедствие. Президент Жаир Болсонару устами главы своей администрации Оникса Лоренцони не только отказался от предложенной G7 помощи в 22 миллиона долларов, но и поиздевался над этим предложением.
«Мы ценим это предложение, но лучше эти средства использовать для посадки лесов в Европе, - заявил Лоренцони в своем комментарии СМИ. - Макрон не в состоянии избежать предсказуемого пожара в храме, который принадлежит мировому наследию (имеется в виду апрельский пожар в Нотр-Дам де Пари). Чему он может научить нашу страну? Бразилия - демократическая, свободная страна, где никогда не было колониальных и империалистических практик, являющихся, очевидно, целью француза Макрона».
О колониальной практике решать вопросы народов за них самих и без их участия первым написал сам Болсонару в твиттере, откликнувшись на включение вопроса об амазонских пожарах в повестку дня саммита. На что Макрон ответил ему, что джунгли Амазонки являются легкими планеты, и в этом смысле – предмет заботы всего человечества. Более того, французский президент признал часть вины за происходящее, поскольку страна импортирует бразильскую сою. А именно выжиганием джунглей в Бразилии подготавливаются новые пространства под посадку сельскохозяйственных культур и пастбища.
Эта довольно идиотская перепалка лидеров двух государств усугубила отношения сторон, когда Болсонару поддержал пост некоего Родриго Андреаса, разместившего в фейсбуке фотографии 37-летней супруги бразильского президента и 66-летней жены главы Франции, с подписью: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?». Президент Бразилии оставил комментарий: «Не оскорбляй его, приятель, ха-ха».
Макрон отозвался в кулуарах саммита, заявив, что уважает народ Бразилии и надеется, что тот изберет себе руководителя, который будет вести себя достойно.
Жаира Болсонару иногда называют бразильским Трампом: он придерживается крайне правых взглядов и нередко в своих речах оскорбляет женщин, представителей расовых и этнических меньшинств. Так, еще до своего президентства он во время дебатов с сенатором Марией ду Розариу заявил: «Я бы тебя не изнасиловал, потому что ты этого не заслуживаешь».
Уровень приличий в международной политике сильно упал в последние годы. Тут можно вспомнить, например, президента Филиппин Родриго Дутерте, называвшего Барака Обаму «дурачком», или того же Трампа, который обменивался обидными прозвищами с Ким Чен Ыном, пока не последовал период горячей взаимной приязни.
Падение нравов среди лидеров, к сожалению, порой с удовольствием подхватывается народом, которому такое поведение кажется более близким и понятным. Проблема, однако, в том, что ухудшение качества правящей элиты не сближает ее с народом, а приводит к соответствующему ухудшению общественных нравов в целом. Можно оскорбить жену президента, да еще чужой страны, но тогда не надо удивляться, когда оскорбят вас и ваших родных и близких. Тут можно согласиться с Макроном: Бразилия заслуживает лучшего лидера…