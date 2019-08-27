Конгресс США: Турции лучше быть с Вашингтоном, а не с Кремлем
Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам призвал президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за покупки российской ракетно-зенитной системы С-400, сообщает ТАСС.
President Trump, you must sanction Turkey over its purchase of the S-400 air defense system, as required by U.S. law. Turkey’s interests are best served by partnership with the U.S., not the Kremlin.https://t.co/gEk3HF3WpX— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) August 27, 2019
«Президент Трамп, вы должны ввести санкции против Турции из-за покупки С-400, как того требует американское законодательство. Интересам Турции наилучшим образом служит партнерство с США, а не с Кремлем», — говорится в заявлении комитета в Twitter.
В начале августа The Washington Post сообщала, что республиканцы и демократы в Конгрессе США намерены обязать Трампа ввести санкции в отношении Турции, если вашингтонская администрация в ближайшее время не сможет разъяснить законодателям, какое наказание ожидает Анкару за покупку С-400. Члены Конгресса, по данным издания, хотят, чтобы глава вашингтонской администрации ввел против Турции рестрикции в связи с принятым в США в 2017 году законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).