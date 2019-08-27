Глава МИД Индии: Эпоха мирового доминирования США прошла
Доминирование США в мировых процессах сходит на нет, число центров влияния постоянно растет, заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы понимаем, что сегодня меняется положение США в мире. Раньше эта страна думала, что может доминировать везде, а сегодня таких возможностей нет. США сами это признают. Возникает большее число игроков, которые начинают влиять на международную политику и друг на друга", - передает ТАСС слова индийского министра.
Глава МИД Индии также отметил, что утрата влияния одного государства и одной цивилизации в контексте глобализации очевидна, а укрепление статуса "Большой двадцатки" в противовес "семерке" является тому подтверждением: "Мы пришли к тому, что на смену "Большой семерке" пришла "Большая двадцатка", это теперь важнейший международный клуб. Формат "двадцатки" показывает, что понимание мира изменилось...".