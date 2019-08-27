Глава МИД Индии: Эпоха мирового доминирования США прошла

"Мы понимаем, что сегодня меняется положение США в мире. Раньше эта страна думала, что может доминировать везде, а сегодня таких возможностей нет. США сами это признают. Возникает большее число игроков, которые начинают влиять на международную политику и друг на друга", - передает ТАСС слова индийского министра.

Глава МИД Индии также отметил, что утрата влияния одного государства и одной цивилизации в контексте глобализации очевидна, а укрепление статуса "Большой двадцатки" в противовес "семерке" является тому подтверждением: "Мы пришли к тому, что на смену "Большой семерке" пришла "Большая двадцатка", это теперь важнейший международный клуб. Формат "двадцатки" показывает, что понимание мира изменилось...".