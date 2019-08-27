Каспийского тюленя возьмут под охрану

Красную книгу России пополнит каспийский тюлень, популяция которого за последние 20 лет сильно сократилась, сказал министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (РФ) Набиюла Карачаев.

"Каспийский тюлень - его было 1 млн особей, а спустя 20 лет стало 70 тысяч. Мы его сейчас ввели в Красную книгу Дагестана, промысел исключили, а в Красную книгу России планируем включить в 2020 году", - передает ТАСС слова Карачаева.

Пока специалисты не могут дать однозначного объяснения причин резкого сокращения каспийского тюленя, а также прогнозировать сроки восстановления его популяции. Возможно, связано это с загрязнением Каспийского моря, а может, с тем, что в 2000-2001 годах на Каспии погибла вся килька – основная пища тюленей, пояснил министр.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря.