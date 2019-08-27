Азербайджан откладывает закупку Boeing

Поставки Boeing 737 MAX-8 в Азербайджан отложены на несколько лет, сообщает haqqin.az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В заявлении AZAL отмечается, что по итогам переговоров с корпорацией Boeing поставки перенесены с 2019 на 2024 год: "До этого срока прояснится вопрос относительно технических возможностей и безопасности самолетов Boeing 737 MAX".

В апреле 2017 года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и Boeing подписали контракт на приобретение десяти пассажирских самолетов Boeing 737 MAX-8. Общая сумма соглашения составляла около $1 млрд. Азербайджан в рамках контракта должен был получить самолеты в течение трех лет.

В настоящее время AZAL использует свой авиапарк, который состоит из самолетов таких ведущих производителей, как Boeing, Airbus и Embraer.