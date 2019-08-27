В Азербайджане до декабря 2019 года отменена таможенная пошлина на импорт бензина марки АИ-92 или выше, в том числе меньше 95, сообщает Кабинет министров.

Ранее ставка таможенной пошлины для этого вида бензина составляла 15 процентов.

Кроме того, другим решением Кабмина ставка акцизного налога при импорте бензина АИ-92 снижена с 200 манатов за одну тонну до одного маната.

На авиационный бензин решения Кабмина не распространяются. Решения вступят в силу с 1 сентября 2019 года и будут действительны в течение 90 дней.