Массовая драка между азербайджанцами и африканцами в Германии

Согласно информации, в ходе столкновений были ранены 9 человек, в том числе трое охранников лагеря и двое полицейских. Комплексу зданий лагеря беженцев нанесен серьезный материальный ущерб.

Неделю назад в баварском городе Деггендорф в лагере для лиц, ищущих убежище в Германии, произошла массовая драка между мигрантами из Нигерии и Азербайджана, пишет баварское издание Wochenblatt.

По требованию прокурора Деггендорфа в отношении задержанных 26-летнего нигерийца и 19-летнего азербайджанца 23 августа был выдан ордер на арест по подозрению в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Задержанный в ходе массовых столкновений 39-летний азербайджанец был освобожден после дачи показаний, пишет издание.

Еще один задержанный, 36-летний азербайджанец через два дня после инцидента был арестован и помещен в СИЗО.

Уголовный розыск и прокуратура Деггендорфа продолжают расследование инцидента.

Между тем министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн потребовал сурового наказания, а затем скорейшей депортации мигрантов из Нигерии и Азербайджана, участвовавших в массовой драке.

Министр заявил, что по сравнению с прошлым годом количество столкновений и конфликтов в лагерях для мигрантов снизилось, однако 1400 нарушителей порядка были депортированы.

Целевая группа при баварском государственном управлении по вопросам убежища и репатриации, отвечающая за депортацию правонарушителей, уже начала координацию дальнейших действий по шести основным обвиняемым, одного нигерийца и пяти азербайджанцев.