Десятки человек отравились на свадьбе в Исмаиллы

В связи с массовым пищевым отравлением в Центральную районную больницу Исмаиллинского района обратились 33 человека, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По информации ведомства на 09:30, в больнице продолжается лечение четырех человек, двое из которых дети. В ближайшее время они тоже будут выписаны.

«Обратившиеся в больницу с подозрением на пищевое отравление рассказали, что почувствовали себя плохо после свадебного торжества, устроенного жителем села Гязли Мушвигом Сабали оглу Гусейновым», - сказали в Минздраве.