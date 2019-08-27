В Новосибирске обрушилась стена: под завалами остались люди фото
В Новосибирске обрушилась стена реконструируемого одноэтажного здания, под завалами могут находиться больше десяти человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Одного пострадавшего достали живым, он был передан врачам", — рассказали агентству в пресс-службе МЧС России.
Там уточнили, что ищут еще 11 рабочих.
Инцидент произошел в 12:20 по местному времени на улице Ударная, дом 1/1а. Кроме стены, повреждены перекрытия.
Сейчас на месте происшествия работают около 70 спасателей и 20 единиц техники.