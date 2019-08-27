Хаям Балаев был арестован на прошлой неделе в зале суда. Его обвиняют в мошенничестве. Сам Балаев отрицает свою вину.

Вагиф Абдуллаев и сам был неоднократно замешан в скандалах. Так, будучи главой района он в пьяном состоянии избил местного жителя Рахиля Алиева, который работал разнорабочим на строящемся олимпийском комплексе. Глава района обвинил рабочего в краже металлических конструкций, но позже выяснилось, что конструкции были отправлены на доработку компанией-застройщиком.

Дядя Ялчына Абдуллаева – Вагиф Абдуллаев возглавлял Бейлаганский район в 2012-2018 годах. История с присвоением миллиона долларов также приходится на этот период.

«Ялчын Абдуллаев вместе с несколькими людьми сильно избили меня железной трубой. Потом они вынудили меня признать то, что я должен Ялчыну крупную сумму денег. Выбитые из меня признания они записали на диктофон. Они вынудили меня это сказать, а затем аудиозапись была приобщена к материалам уголовного дела», - говорит 33-летний Хаям Балаев в зале суда.

Теперь племянник Вагифа Абдуллаева обвиняет знакомого Хаяма Балаева в присвоении 965 тысяч долларов. Дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям. В отношении Балаева возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2. Балаев свою вину отрицает, уверяя, что предложение по совместному бизнесу поступило от самого Ялчына Абдуллаева.

«Я занимался вместе с Эльчином Алиевым бизнесом по продаже стекловаты. Мы получали товар из Турции и реализовывали в Азербайджане. Ялчына Абдуллаева я узнал через Эльчина Алиева. Он предложил вложиться в наше дело. Да, я брал у него эти деньги. Они были пущены на дело и затем возвращены Ялчыну Абдуллаеву в полном объеме. Я до сих пор не знаю, зачем меня арестовали», - сказал обвиняемый.

По словам Балаева, потерпевшая сторона угрожает ему и его родственникам. При этом никаких доказательств его вины у следствия нет: «Та аудиозапись также не может быть использована в качестве доказательства, т.к. была получена под побоями».

Адвокат обвиняемого поднял ходатайство об исключении аудиозаписи из материалов уголовного дела. Но это ходатайство было отклонено.

Потерпевший Ялчын Абдуллаев на процесс не явился. Его интересы представляет адвокат. Точных ответов на вопросы адвоката Хаям Балаев дать не смог. В частности, его спрашивали о том, у кого они закупали в Турции стекловату.

По словам Хаяма Балаева, он передавал деньги человеку по имени Орхан, который привозил товар из Турции. Но теперь, по словам обвиняемого, связь с этим Орханом прервана.

Сегодня, 28 августа, Хаям Балаев должен ответить на оставшиеся вопросы адвоката. Если его ответы будут неубедительными, то по статье 178.3.2 ему грозит тюремное заключение до 10 лет.