Эмомали Рахмон: «Вы когда-нибудь слышали от меня выпады в адрес России?»

Вместе с тем, президент Таджикистана отметил наличие определенных проблем, связанных с экономическими отношениями. В этом плане он отметил проект дальнейшего строительства Рогунской ГЭС и обеспечение российской легкой промышленности хлопковым волокном.

Росссия была и остается для нас главным стратегическим союзником. Это официальная позиция не только руководства страны, но и всего народа Таджикистана. Об этом в интервью «Независимой газете» заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«К сожалению, пока лед с мертвой точки не тронулся. Хотя мы не раз встречались, не раз об этом говорили на различных уровнях. Мы не просим чего-то с протянутой рукой. Мы желаем сотрудничать равноправно, цивилизованным путем. Надеюсь, что с Владимиром Владимировичем Путиным мы эти проблемы все-таки решим. Таджикистан к их решению готов», - сказал он.

Эмомали Рахмон отметил, что заключено немало таджикско-российских договоренностей, но они не работают.

«У нас есть не только стратегическое сырье, но и стратегические объекты, доставшиеся нам от бывшего СССР. Причем уникальные по своим возможностям. Например, объект на Памире - станция "Памир-Чакалтай". Больше таких нет нигде. Мы их не распродали. Ведем переговоры, либо заключили соглашения с Россией и используем обоюдно в интересах наших стран. Около одного из таких объектов имеются богатые залежи бора. Мы не скрываем, что некоторые страны ведут упорную борьбу, чтобы заполучить их. Даже при бывшем СССР Таджикистан по всем параметрам был самой отсталой республикой. Нам уделялось не очень много внимания. С одной стороны, мы были обижены, с другой - мы очень рады, что неосвоенные богатства достались нам», - отметил он.

Эмомали Рахмон также ответил на вопрос об отношении таджиков к России и положении с русским языком в Таджикистане.

«Вы когда-нибудь слышали из уст президента Таджикистана, членов правительства, аппарата президента какие-нибудь выпады в адрес России? Никогда и никаких антироссийских выпадов вы не услышите нигде. Это зависит от политики руководства страны. Народ всегда ориентируется на руководителей. Наоборот, в самое тяжелое время мы создали таджикско-российский славянский университет. Там учатся не только русские, но и таджики. Там учатся юноши и девушки и из других стран Центрально-Азиатского региона СНГ. Функционируют русские школы. Русский язык изучают в таджикских школах. Это, несомненно, также позволило нам остановить отток русских и русскоязычных граждан из Таджикистана», - сказал он.