Иранский журналист сбежал от охранников и попросил убежища в Швеции

Политобозреватель иранского консервативного информагентства «Модж», сопровождавший министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа в турне по странам Северной Европы, попросил убежища в Швеции. Об этом пишет NEWSru.co.il.

Шведские власти сообщили, что гражданин Исламской Республики Иран Амир-Тохид Фазель обратился к миграционным службам с просьбой о получении вида на жительство.

«Когда я приехал в Швецию, коллеги сообщили мне из Тегерана по интернету, что четыре человека в штатском пришли в агентство с ордером на мой арест. С делегацией было 48 телохранителей, они приглядывали за нами. Бежать было нелегко», - рассказал журналист в телеинтервью.

По словам Фазеля, выдача ордера связана с журналистским расследованием: он установил имена политиков и чиновников с двойным гражданством.