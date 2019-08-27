Бар закидали коктейлями Молотова: десятки погибших

По меньшей мере 23 человека погибли в мексиканском баре, который неизвестные закидали коктейлями Молотова. Об этом сообщает газета Milenio.

Известно, что инцидент произошел поздно вечером 27 августа в городе Коацакоалькос штата Веракрус. Среди погибших значатся восемь женщин и 15 мужчин. Отмечается, что еще 13 человек находятся в крайне тяжелом состоянии и получают необходимую медицинскую помощь.

У правоохранительных органов пока нет версий мотива нападавших.