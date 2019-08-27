Молдова не отдаст аэропорт Кишинева Ротшильду

Власти Молдовы арестовали имущество компании Avia Invest, получившей в концессию аэропорт Кишинева. В интервью радио Europa Libera премьер-министр страны Майя Санду сказала, что таким образом контракт о концессии аэропорта не может быть передан новым владельцам, пишет Regnum.

Отметим, что ранее появилась информация о продаже 95% акций компании Avia Invest компании NR Investments Ltd Натаниэля Ротшильда. По словам Санду, процедура продажи не завершена, пока на имущество наложен арест.

Санду добавила, что правительство продолжает изучать обстоятельства и условия соглашения о концессии и то, может ли оно быть разорвано, чтобы аэропорт был возвращен государству.

Президент Молдовы Игорь Додон подтвердил, что власти заблокировали сделку по смене владельцев концессионера Кишиневского аэропорта, а само соглашение о концессии может быть разорвано.