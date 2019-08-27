В Киеве освободили российского журналиста Кирилла Вышинского видео
Суд в Киеве изменил меру пресечения главному редактору «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное поручительство, сообщает ТАСС.
«Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство», - сказал судья.
После этого Вышинский был освобожден из-под стражи в зале суда.
Вышинского отпускают из-под стражи.— RT на русском (@RT_russian) August 28, 2019
Видео с трансляции Ruptly pic.twitter.com/4MQLv79xcy