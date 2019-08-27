Суд в Киеве изменил меру пресечения главному редактору «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное поручительство, сообщает ТАСС.

«Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство», - сказал судья.

После этого Вышинский был освобожден из-под стражи в зале суда.