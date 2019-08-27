Генпрокуратура о массовом отравлении в Шеки

Согласно заявлению, 25 августа во дворце торжеств «Фируза» проходило свадебное торжество, в котором принимали участие приблизительно 400 гостей. Через некоторое время 57 человек из них (среди них 24 женщины, один несовершеннолетний) обратились в лечебные учреждения в связи с плохим самочувствием. Им был поставлен диагноз - пищевое отравление.

Генеральная прокуратура и Агентство пищевой безопасности (АПБ) распространили совместное заявление в связи с массовым отравлением в доме торжеств «Фируза» в Шеки.

Сотрудники районного отделения полиции и прокуратуры, а также Шекинского регионального отделения АПБ осмотрели место происшествия, были взяты образцы пищи, которой угощали гостей свадьбы, проведены другие необходимые следственные мероприятия.

В связи с фактом массового отравления в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 200.3 (производство, выпуск в продажу или сбыт заведомо некачественной продукции, сокрытие низкого качества продукции, причинившей по неосторожности менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы с целью выявления причин отравления людей.

В результате предварительного расследования установлено, что после приема различной пищи и напитков на свадьбе состояние гостей ухудшилось, они обратились в центральную районную больницу и после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой.

В настоящее время с привлечением специалистов АПБ продолжаются необходимые следственные мероприятия по определению виновных.