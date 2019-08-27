Британская транснациональная нефтегазовая компания BP продает все свои активы на Аляске, включая долговые обязательства, оператору штата Hilcorp Alaska за $5,6 млрд. Об этом говорится в заявлении компании.

Продажа включает весь добывающий и средний бизнес BP в штате, в том числе BP Exploration (Alaska) Inc., которая владеет всеми нефтегазовыми проектами BP на Аляске, а также долю BP Pipelines (Alaska) Inc. в Trans Alaska Pipeline System (TAPS), передает ТАСС.

Ожидается, что сделка будет завершена в 2020 году при условии одобрения со стороны штата и федерального правительства. Эта сделка составляет значительную часть плана BP по продаже активов на $10 млрд в 2019 и 2020 годах.

ВР начала работать на Аляске в 1959 году. Как прокомментировала сделку региональный президент BP Alaska Джанет Вайсс, «Аляска уже 60 лет является основной частью BP, и прощаться с ней будет непросто».