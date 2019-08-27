Борис Джонсон приостановил работу парламента до 14 октября
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о приостановке работы британского парламента до 14 октября.
"Мы должны продолжать реализовывать внутреннюю повестку дня, и именно поэтому объявляем, что тронная речь королевы состоится 14 октября", - сказал Джонсон в эфире телеканала Sky News, при этом отвергнув утверждение, что отсрочка заседаний парламента призвана помешать депутатам Палаты общин заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.