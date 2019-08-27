Синоптики о погоде на завтра
В четверг в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами возможен кратковременный дождь. Днем умеренный северо-западный ветер порой усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-23, днем 28-33, в Баку ночью 20-22, днем 29-31 градус тепла.
Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.
На пляжах Апшерона днем умеренный северо-западный ветер временами усилится. Температура морской воды на пляжах составит 24-26 градусов тепла.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозовые дожди, в северных и восточных районах - ливни и град. Утром западный ветер, местами порывистый, возможен туман.
Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 31-36, днем 20-25, в горах ночью 11-16 градусов тепла.