Два года назад ОАО «Азерсу» начало рыть асфальтированные дороги для прокладки водопроводных и канализационных линий. Но с тех пор ремонтом дорог никто не занимался.

Городские власти наконец начали ремонт улиц в Хырдалане. Ранее haqqin.az писал о плачевном состоянии улиц в Хырдалане, который имеет статус отдельного города.

«Два года назад были разрыты асфальтированные дороги, заменили трубы. Но заново уложить асфальт забыли. В течение почти двух лет жители страдают от грязи и пыли. В некоторых районах дороги стали неузнаваемы, город напоминает отдаленную горную деревушку. Скоро начнется новый учебный год, и дети через грязь и лужи пойдут в школу», - жаловались в редакцию haqqin.az жители города.

По словам местных жителей, сразу после публикации статьи на упомянутых улицах стали работать люди в спецодежде, была привлечена спецтехника, начали выравнивать дороги.

В настоящее время городские власти продолжают укладывать асфальт на дорогах.