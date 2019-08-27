Кто он, преемник Аль-Багдади?

По данным иракских спецслужб, в настоящее время аль-Багдади находится в Сирии. Основной его задачей является предотвращение раскола в рядах организации, а также противостояние шпионам, пишет издание "Кавказ.Реалии".

О том, что 48-летний Ибрагим ас-Самарраи, больше известный как Абу-Бакр аль-Багдади, практически парализован, сообщила в конце июля иракская разведка, пишет NEWSru.com. Однако после этого в Сети появились видеоролики, на которых аль-Багдади шевелит руками, перебирает бумаги, он уже не ходит и не стоит перед своими последователями, как раньше, а сидит на полу.

Главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу-Бакр аль-Багдади, который, по некоторым разведданным, частично парализован и находится при смерти, был вынужден объявить иракского туркмана Абдуллу Кардаша своим преемником, сообщают арабские СМИ со ссылкой на издания, подконтрольные ИГ.

Что касается преемника аль-Багдади - Абдуллы Кардаша, то это тоже псевдоним. Его настоящее имя - Амир Мухаммад Саид аль-Мауля. Он родился в 1976 году в Ираке в город Телль-Афар, населенном преимущественно туркманами.

Кардаш учился в иракском Мосуле, получил степень бакалавра исламских наук. Именно поэтому за ним закрепилось и другое прозвище - "Устаз" (по-арабски "учитель"). За связи с "Аль-Каидой" был брошен в тюрьму, где и познакомился с будущим лидером ИГ.

Люди, знакомые с Кардашем, описывают его как "злобного воина, радикала и религиозного фанатика". У него есть качество, необходимое лидеру: красноречие, которому он научился у своего отца, читавшего проповеди в одной из мечетей Мосула.

США обещают до 5 миллионов долларов в награду за информацию, которая поспособствует аресту Абдуллы Кардаша.

У Кардаша есть сын, Мухаммад Саид, а также родной брат Адиль Мухаммад Саид.

По данным экспертов, аль-Багдади приблизил к себе Кардаша на фоне поражений "Исламского государства": теряющий авторитет лидер нуждался в сильной руке, чтобы сплотить вокруг себя последователей. Однако вскоре между ними возникла вражда, и аль-Багдади решил официально повысить своего помощника - "чтобы ему угодить".

Впрочем, новая должность Устаза не означает напрямую, что он преемник лидера ИГ. Аль-Багдади передал ему в управление лишь "секторы" в Ираке Он должен отвечать там за армию, образование, сельское хозяйство. Усилению Кардаша также противятся иностранные бойцы ИГ. Причина в том, что он местный и у него есть свои любимчики: земляки из Телль-Афара, отличающиеся особой жестокостью и преданностью.