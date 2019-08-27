Начался конкурс AZCLOUD Hackathon 2019

На пресс-конференции было подчеркнуто, что на нынешнем конкурсе свои кандидатуры выдвинули в целом 244 участников из 58 команд. Из них только 20 команд получили право на участие в соревновании. Команда, победившая в конкурсе AZCLOUD Hackathon 2019, получит денежный приз в размере 10 тысяч манатов.

Сегодня на пресс-конференции, проведенной на Бакинском олимпийском стадионе, организаторы ответили на вопросы журналистов. Было отмечено, что конкурс является весьма привлекательным с точки зрения создания инноваций в секторе информационных технологий в Азербайджане, установления деловых связей между участниками, а также повышения их знаний и способностей для дальнейшей карьеры при получении интересных и актуальных рабочих предложений.

Стартовал конкурс AZCLOUD Hackathon 2019, проводимый ООО AzInTelecom при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, при спонсорстве и партнерстве компаний R.I.S.K Company, Hewlett Packard Enterprise, R.I.S.K Company, Azercell Telekom, TrendMicro, Juniper Networks, Cisco и Bestcomp Group.

После пресс-конференции министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде объявил конкурс AZCLOUD Hackathon 2019 открытым. Министр отметил, что в нашей стране придается особое значение повышению интеллектуального уровня молодежи, приобщению их к науке, образованию, инновациям, новым технологиям и конкурентоспособным знаниям. «Здесь собралась, в основном, молодежь. Мы очень рады, что наша молодежь и студенты проявляют большой интерес к инновационному развитию. Потому что в современный период есть большая необходимость в молодежи, обладающей инновационным мышлением».

Министр, отметив, что студенты и молодежь играют ведущую роль во внедрении и использовании информационных технологий, назвал это отрадным явлением. «Сегодняшнее мероприятие свидетельствует о том, что наша молодежь может пользоваться информационными технологиями, интернетом не только для развлечения, получения знаний, но и реализации собственных бизнес-идей.

Министр подчеркнул, что компания AzInTelecom, организуя конкурс AzcloudHackathon 2019, наряду с оказанием поддержки проектам социальной ответственности, также вносит большой вклад в подготовку будущих специалистов в области ИТ. «Подобные конкурсы наряду с инновациями в создании новых продуктов и услуг, также открывают путь бизнес-процессам, что оказывает прямое положительное влияние на развитие экономики страны».

Выступившая затем советник министра транспорта, связи и высоких технологий Лейла Мамедова заявила, что AzcloudHackathon 2019 дает возможность творческой молодежи разрекламировать себя, представить свои проекты, а инвесторам и компаниям-спонсорам – привлечь талантливую молодежь в свои ряды.

Отметим, что в ходе конкурса участники в течение 48-72 часов должны разработать и представить новое решение по заданию.

В рамках конкурса для удобства при проведении работ по техническому заданию каждой команде выделены помещения (SkyBox). Кроме того, участники конкурса обеспечены питанием.