Жители Донбасса признали «ДНР» и «ЛНР» частью Украины

Большинство жителей украинского региона Донбасс по обе стороны линии соприкосновения считает частью Украины районы, находящиеся под контролем сепаратистов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Донбассе в феврале-марте текущего года, сообщает Deutsche Welle.

Согласно информации, 54,5 процента респондентов из «ДНР» и «ЛНР» считают эти территории частью Украины. Из них 31 процент хотели бы, чтобы непризнанные образования получили автономный статус в составе Украины, 23,5 процента выступают за возвращение территорий в состав Донецкой и Луганской областей Украины без каких-либо изменений. 18,3% опрошенных в «ДНР» и «ЛНР» хотели бы вхождения этих образований в состав России без предоставления им автономии, а 27,3% - с получением автономного статуса.