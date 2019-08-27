Жители Донбасса признали «ДНР» и «ЛНР» частью Украины
Большинство жителей украинского региона Донбасс по обе стороны линии соприкосновения считает частью Украины районы, находящиеся под контролем сепаратистов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Донбассе в феврале-марте текущего года, сообщает Deutsche Welle.
Согласно информации, 54,5 процента респондентов из «ДНР» и «ЛНР» считают эти территории частью Украины. Из них 31 процент хотели бы, чтобы непризнанные образования получили автономный статус в составе Украины, 23,5 процента выступают за возвращение территорий в состав Донецкой и Луганской областей Украины без каких-либо изменений. 18,3% опрошенных в «ДНР» и «ЛНР» хотели бы вхождения этих образований в состав России без предоставления им автономии, а 27,3% - с получением автономного статуса.
В основной части Донбасса, которая находится под контролем Киева, свыше 95 процентов опрошенных считают «ДНР» и «ЛНР» частью Украины. Из них 64,7 процента считают, что должно быть восстановлено состояние перед началом конфликта в Донбассе. Около трети (30,7%) респондентов выступили за получение регионом автономного статуса в составе Украины. Тремя годами ранее подобные взгляды выразили 26,7% жителей.
Число видящих непризнанные образования частью России (без предоставления автономии) с 2016 года сократилось более чем вдвое - с 5 до 2,3 процента, отмечают эксперты берлинского центра. Идею получения «ДНР» и «ЛНР» автономного статуса в составе России поддерживают 2,3 процента (в 2016 году – 2,6%) жителей Донбасса, контролируемого Киевом.