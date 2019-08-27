«Малоимущий» приехал за благотворительной помощью на Lexus

Житель Павлодара (северо-восток Казахстана) приехал получить благотворительную помощь для своего ребенка за рулем собственного автомобиля Lexus. Об этом факте сообщил «Павлодар-онлайн», ссылаясь на участников общественного фонда «Клуб добряков Павлодара».

Согласно поданым в фонд документам, эта многодетная семья числится малоимущей. Два родителя получают суммарно менее $150 в виде зарплаты. «Однако позже выяснилось, что глава семьи ездит на последней модели Lexus, а живут они в добротном частном доме. Мы убедились в этом лично. Наши слова подтверждены фактами, — возмутились волонтеры. — И ведь хватило наглости положить благотворительный канцелярский набор в последнюю модель дорогой иномарки».

Общественники не стали озвучивать данные семьи, чтобы не навредить детям. Но отметили, что поступок родителей их разочаровал, ведь помощь могла достаться действительно нуждающимся людям.