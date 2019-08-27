В лондонском аэропорту Гатвик самолет, на борту которого находились 186 пассажиров, был вынужден сделать опасный разворот, чтобы не столкнуться с нарушившим высоту полета дроном.

Согласно информации, воздушное судно Airbus A320 в момент опасного сближения с дроном находилось на высоте 518 метров. Пилоту пришлось совершить разворот и пройти в 25-30 метров от беспилотника. Допустимая высота полетов для дронов составляет 400 футов (121 метр). Беспилотник эти правила нарушил и вошел в контролируемое воздушное пространство, сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.